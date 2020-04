Tlc: stop alla portabilità durante l'emergenza COVID-19. Fastweb e Iliad insorgono

Alessandra Caparello 1 aprile 2020 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Fastweb e Iliad hanno espresso la loro contrarietà ad Agcom in merito alle ipotesi di intervento legislativo che sospenda la portabilità del numero per le linee mobili e fisse fino alla fine dell`emergenza Covid-19. La proposta riportata da Il Sole 24 Ore è contenuta in due separati emendamenti al decreto `Cura Italia` presentati da Cinque Stelle e Lega in fase di conversione in legge. Un tema concreto, dice Equita, riguarderebbe le attivazioni delle linee FTTH, che richiedono l`intervento fisico a casa dell`utente ma che sono ad oggi una quota limitata. Un secondo tema riguarderebbe le portabilità sulle altre linee, che non richiede interventi a casa del cliente ma che si ritiene possano essere attività non prioritarie rispetto all`esigenza di assicurare il funzionamento del servizio in un momento di emergenza. Gli analisti della Sim assegnano a Telecom Italia il rating Buy.