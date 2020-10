Tlc: per Iliad crescita boom dei ricavi in Italia, la peggiore è TIM (-13,7%)

Titta Ferraro 22 ottobre 2020 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Ricavi in contrazione per i maggiori gruppi telco che operano in Italia. Nel primo semestre 2020 i ricavi aggregati dei principali operatori sono scesi dell’8%, con la rete mobile complessivamente in minore affanno (-6,5%). E' quanto emerge dal rapporto annuale di Mediobanca sul settore telco.Il fatturato nei servizi mobili dei primi 3 operatori (TIM, Wind Tre e Vodafone) diminuisce di circa 500 mln di euro. Altalenante l’andamento del fatturato: cresce velocemente Iliad (+132 mln, +74,6%), in aumento Fastweb (+5,3%), in calo Wind Tre (-3,1%), Vodafone (-5,1%) e TIM (-13,7%).