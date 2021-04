Titolo Unicredit sbanda a -3%, BlackRock muove sul capitale nei giorni del sì a maxi-stipendio Orcel

Titta Ferraro 20 aprile 2021 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Settore bancario sotto pressione oggi. A Piazza Affari la peggiore è Unicredit che arriva a cedere il 3% in area 8,35 euro. Male anche Bper (-2,22%) e Banco BPM che scende di oltre il 2,5 per cento. Intesa limita i cali a -1,88%.Ieri dagli aggiornamenti Consob sulle partecipazioni rilevanti è emerso che BlackRock ha limato la propria quota in Unicredit al 4,966% dal 5,113% precedente. La mossa è datata 15 aprile, giorno dell'assemblea dei soci dell'istituto di piazza Gae Aulenti. Il quotidiano Il Messaggero rimarca che tale movimento nel capitale potrebbe essere stato dettato dalla volontà di arrivare all'assemblea con un più ampio sostegno alla nuova politica di remunerazione che prevede uno stipendio garantito di 7,5 mln di euro per il nuovo ceo Andrea Orcel nel 2021. Politica di remunerazione che è passata con poco più del 54% dei sì da parte dei soci.