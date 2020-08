Titolo Interpump in rialzo: focus su intervista ad AD Montipò, 'veloce la ripresa in Cina'

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2020 - 12:55

La nota odierna di Mediobanca Securities cita l'intervista rilasciata dall'AD di Interpump, Fulvio Montipò, al quotidiano Controcorrente.Gli analisti mettono in evidenza la parte dell'intervista in cui il ceo parla della ripresa veloce che sta interessando le sedi cinesi di Interpump, al punto che le vendite stanno testando nuovi valori record.Dall'altro lato, l'AD ha parlato di una riapertura delle attività industriali più complessa, in paesi come l'Italia, a seguito della fase più pericolosa della pandemia del coronavirus.Alle 12.47 ora italiana, il titolo Interpump sale del 2,88%, a quota 29,96 euro.Gli analisti di Mediobanca Securities hanno ribadito il rating "outperform" sul titolo del leader mondiale di pompe a pistoni, a fronte di un target price pari a 28,80 euro.