Titoli editoria a mille a Piazza Affari, Google pagherà per contenuti di qualità in Italia

Titta Ferraro 25 marzo 2021 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Fiammata del settore media a Piazza Affari in scia agli accordi siglati da 13 editori e 76 testate con Google. L'intesa riguarda il Google News Showcase, nuovo programma di licenze che offre ai lettori l’accesso a contenuti giornalistici approfonditi su Google News e Discover a fronte di una remunerazione da parte di Google per gli editori firmatari degli accordi. A detta di Banca Akros l'accordo rappresenta uno sviluppo positivo per l'editoria italiana anche se non dovrebbe portare entrate particolarmente rilevanti.Google ha siglato accordi simili in una dozzina di paesi stanziando un budget di 1 miliardo di dollari in tre anni a livello globale.A Piazza Affari spiccano i balzi di Class Editori (+23,87%), Telesia (+11%), Società editoriale Il Ftatto (+10,87%) e Monrif (+9,47%) e Il Sole 24 Ore (+4,58%). In calo invece RCS (-2,06%) e Cairo Communication (-1,36%) nonostante l'accordo con Google comprenda anche le testate online di RCS in Italia e Spagna.Nel dettaglio RCS ha siglato un accordo con Google per la pubblicazione dei contenuti delle testate del Corriere e della Gazzetta in Italia e di El Mundo, Marca ed Expansion in Spagna su Google News Showcase. "Sarà quindi rafforzata la relazione fra i quotidiani di RCS e soprattutto consentirà di aumentare il traffico sui siti corriere.it, gazzetta.it, elmundo.es, marca.es ed expansion.es", argomenta Equita SIM che vede la notizia come positiva per RCS perché i siti del gruppo avranno maggiore visibilità e potranno monetizzare il traffico sia attraverso la raccolta pubblicitaria che attraverso l`incremento dei subscribers attraverso il sistema paywall del sito (accesso a pagamento per accesso oltre i 7 articoli al mese).