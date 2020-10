Titoli di Stato, trittico di aste di fine mese parte con CTZ e BTPei. I dettagli dell'emissione

Titta Ferraro 27 ottobre 2020 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Alvia oggi il consueto trittico di aste di fine mese con l’asta Ctz da massimi 2,5 mld (range 2-2,5 mld) con anche Btpei a 5 anni per 500-750 mln. Domani toccherà all’asta Bot a sei mesi per 6,5 mld, mentre il 29 ottobre si chiuderà il trittico con i consueti Btp a media-lunga scadenza (5 e 10 anni) che potrebbero riservare tassi di allocazione ai nuovi minimi storici. Nel dettaglio il Tesoro allocherà Btp a 5 anni (scadenza 1/2/2026, cedola annuale dello 0,50%) per 2-2,5 mld e Btp a 10 anni (scadenza 1/4/2031, cedola dello 0,90%) per 2,5-3 mld. In offerta anche il CCTeu con scadenza dicembre 2023 per 0,75-1 mld.