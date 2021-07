Titoli di Stato: cancellate le aste del 27 luglio e del 12 agosto

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

IlMinistero dell'Economia ha fatto sapere che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa, non avranno luogo le aste di Btpei del 27 luglio e quella dei titoli a medio-lungo termine prevista per il giorno 12 agosto. Tutte le altre aste si terranno regolarmente, compresa l’asta dei Bot dell'11 agosto. Infine, il Tesoro, con data di regolamento 2 agosto, condurrà un’operazione di rimborso parziale a scadenza del Btp 1° agosto 2021, utilizzando le risorse disponibili sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, per un importo pari a euro 5,42 miliardi.