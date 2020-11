Tiscali: prorogato al 15 novembre accordo preliminare con Tim

Redazione Finanza 2 novembre 2020 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento all’accordo preliminare fra Tiscali e Tim sottoscritto lo scorso 27 agosto, la società sarda ha annunciato nel fine settimana che è stata sottoscritta una proroga dello stesso alla data del 15 novembre 2020.A fine agosto Tim e Tiscali hanno annunciato la sottoscrizzione di un memorandum of understanding per una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato ultra-broadband attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto di co-investimento FiberCop, in cui confluirà la rete secondaria di Tim.