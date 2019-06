Tiscali: l’Assemblea nomina il nuovo CDA a maggioranza femminile

michele fanigliulo 28 giugno 2019 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

L’Assemblea ordinaria di Tiscali, dopo aver determinato in 7 il numero dei componenti del Cda, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.L’Assemblea ha deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica sino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2021. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato sulla base dell’unica lista presentata congiuntamente dai soci Renato Soru e Amsicora srl (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 29,9% del capitale sociale), ha ottenuto il 99,99% dei voti degli intervenuti in assemblea. Il Cda è a maggioranza femminile ed è composto da: Alberto Trondoli; Renato Soru; Manilo Marocco¸ Sara Polatti; Anna G. Belova; Patrizia Rutigliano; Federica Celoria.