Tiscali in rialzo a Piazza Affari: per Banca Akros debito è calato drasticamente

Alessandra Caparello 3 dicembre 2019 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

In rialzo a Piazza Affari il titolo Tiscali he al momento segna +1,96% a 0,0104 euro. L'indebitamento netto di Tiscali a fine ottobre 2019 ammontava a 86,6 milioni di euro.Secondo gli analisti di Banca Akros, il debito è diminuito drasticamente nel mese di luglio (di 59 milioni di euro) e questo grazie all'incasso di 80 milioni di euro da parte di Fastweb in relazione alla cessione di attività FWA. Ad agosto, settembre e ottobre il debito è rimasto sostanzialmente stabile.