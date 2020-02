Tiscali in rally (+5,8%) dopo acquisizione 51% di MistralPay

Daniela La Cava 20 febbraio 2020 - 10:17

Scatto rialzista a Piazza Affari per Tiscali all'indomani dell'annuncio della firma di un term-sheet per rilevare la maggioranza del Gruppo MistralPay. L’operazione prevede che Tiscali acquisti il 51% del Gruppo MistralPay per 200.000 euro con un contestuale impegno a versare nella società ulteriori 1,8 milioni di euro sotto forma di aumento di capitale nei 24 mesi successivi al closing. Fuori dal listino principale Tiscali si mette in luce, registrando un rialzo di quasi il 6% a 0,0127 euro.