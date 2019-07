Tiscali e Open Fiber: partnership estesa anche alle aree infratel

Daniela La Cava 11 luglio 2019 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Tiscali e Open Fiber hanno firmato l'estensione della partnership strategica per la diffusione dei servizi ultrabroadband nei 7.635 comuni delle 'aree Infratel'. L'accordo, già in essere in 271 città, riguarda ora l'intero perimetro del piano di cablaggio di Open Fiber che prevede la copertura di oltre 19 milioni di unità immobiliari. Un accordo, commenta Renato Soru, a.d. di Tiscali, che "conferma la missione di Tiscali di garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso a servizi internet ultra veloci e che rappresenta un tassello importante per la nostra strategia di rilancio e sviluppo nel mercato in fibra".