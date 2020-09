Tiscali e Go Internet: da oggi stop a ordini senza limiti di prezzo

Daniela La Cava 3 settembre 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana comunica che da oggi 3 settembre 2020 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Tiscali (TIS – Isin IT0004513666) e Go Internet (GO – Isin IT0005038002) non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.Pertanto, si legge nella comunicazione ufficiale, le azioni Tiscali verranno negoziate nel settore I1X del segmento MB1 e le azioni Go Internet verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.