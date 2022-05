Tiscali: Davide Rota nominato nuovo a.d., verso una 'Digital Media Company'

Redazione Finanza 17 maggio 2022 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Tiscali ha nominato Davide Rota nuovo amministratore delegato, mentre il fondatore Renato Soru è stato nominato presidente della società. La nomina di Rota, già fondatore e a.d. di Linkem, segna un’altra tappa verso il completamento del disegno industriale avviato dal Gruppo Tiscali e dal Gruppo Linkem con la sottoscrizione dell’accordo di fusione del dicembre 2021, che in una complessa ed articolata operazione mira ad integrare in un’unica realtà societaria e commerciale il Gruppo Tiscali e il ramo retail del Gruppo Linkem."Grazie all’operazione, la cui conclusione formale è prevista per luglio 2022, Tiscali ha gli asset e il posizionamento per sfruttare le opportunità della digitalizzazione in modo integrato. Per quanto riguarda i servizi di connettività per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, Tiscali avrà un’offerta integrata di tipo fisso, mobile e 5G ed è il quinto operatore del mercato fisso italiano, primo per quote di mercato degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA+FTTH", si legge nella nota di Tiscali. Per quanto riguarda le opportunità dei prossimi anni connesse all’implementazione del PNRR, l’obiettivo della società è quello di valorizzare molteplici sinergie e creare servizi ad alto valore aggiunto in grado di soddisfare le crescenti esigenze dei cittadini, delle comunità e dei territori."Il mio obiettivo, condiviso dal cda e dal presidente Renato Soru, è quello di trasformare Tiscali in una vera e propria Digital Media Company. Abbiamo un solido posizionamento nell’offerta di servizi tlc, un portale che genera 230 milioni di pagine e oltre 9 milioni di visite uniche al mese, un ecosistema di startup impegnate nello sviluppo di servizi smart per le comunità del futuro e nella realizzazione di modelli di partenariato pubblico privato, nonché un data center proprietario per offrire servizi alle imprese. Grazie ai nostri talenti e al nostro continuo investimento sullo sviluppo di nuove competenze siamo pronti per questa rivoluzione", sottolinea Davide Rota, ceo di Tiscali.