Tip: chiusa emissione bond da 300 mln, cedola fissa annuale del 2,5%

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (Tip) ha annunciato di avere fissato a 99,421 euro con cedola fissa annuale del 2,5% il prezzo di emissione di un prestito obbligazionario quinquennale da 300 milioni di euro. Le obbligazioni saranno quotate sul Luxembourg Stock Exchange per la trattazione sull’Euro MTF Market senza rating. Il regolamento del corrispettivo dell’emissione avverrà il prossimo 5 dicembre.L’operazione ha la finalità di dotare il gruppo Tip, spiega la società guidata da Giovanni Tamburi, di ulteriori e rilevanti risorse finanziarie in modo tale da favorire la prosecuzione della politica di investimenti in imprese eccellenti che desiderano accelerare i propri percorsi di sviluppo e rimborsare il prestito obbligazionario da 100 milioni in scadenza nell’aprile 2020.Al 22 novembre 2019 il total return a 5 anni per gli azionisti Tip è stato del 184,1%, che equivale ad un ritorno medio annuo del 36,8%; nello stesso periodo il titolo Tip ha avuto una performance 166,4%.