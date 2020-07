Tink acquisisce Instantor e si espande in Europa

simone borghi 17 luglio 2020 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

La piattaforma di open banking Tink continua la propria espansione in Europa con l’acquisizione di Instantor, uno dei principali fornitori europei di soluzioni per la valutazione del rischio di credito basate su tecnologia open banking. L’acquisizione rafforzerà l’offerta di prodotto di Tink ed il suo posizionamento sul mercato europeo.Inserito dal Financial Times tra le società fintech in più rapida crescita in Svezia, Instantor supporta oltre 5 milioni di decisioni di credito ogni anno e nel 2019 ha registrato un fatturato di 4 milioni di euro. A seguito dell'acquisizione, i prodotti e i servizi di Instantor (utilizzati da oltre 150 clienti, tra cui banche e fintech in 13 mercati europei) diventano parte integrante dei servizi di Tink.