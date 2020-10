Tinexta: nasce FBS Next nuovo service negli NPE, con Paolo Strocchi

Daniela La Cava 29 ottobre 2020 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Tinexta e Paolo Strocchi tramite Sun-Up Holding hanno dato vita a FBS Next, nuovo servicer delle Non-Performing Exposures (NPE), che sarà basato a Milano. Nel dettaglio, Paolo Strocchi, con i figli Federico e Filippo, controlla direttamente e indirettamente il 70% della nuova entità, mentre Tinexta partecipa al capitale con il 30%, conun investimento di circa 2 milioni di euro.FBS Next potrà sfruttare sinergie dal grande potenziale, che verranno messe a disposizione del mercato italiano: dati, tecnologia, sicurezza e sistemi che potranno alimentare la capacità di lettura e le soluzioni di recupero e di gestione delle posizioni problematiche. L’idea strategica, spiega una nota, è di gestire in maniera “tailor made” i portafogli di crediti bancari deteriorati tramite l’integrazione della grande capacità maturata dalla famiglia Strocchi negli ultimi 23 anni nel settore e la tecnologia, il know-how e l’esperienza di Innolva e Revaluta del gruppo Tinexta.