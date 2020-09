Tinexta estende la sua operatività del Digital Trust in Germania

simone borghi 22 settembre 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

InfoCert, la più grande Certification Authority a livello europeo e controllata di Tinexta, ha firmato un accordo strategico per acquisire il 16,7% di Authada, un Digital Identity Provider con tecnologia all’avanguardia, con sede a Darmstadt in Germania. L'accordo sottoscritto definisce i termini di una collaborazione strategica tra InfoCert e Authada, inclusa la distribuzione - per il mercato tedesco - delle principali soluzioni digitali Enterprise di InfoCert e la loro integrazione con la soluzione avanzata di identificazione eID di Authada.Certificata dal BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, cioè l’Ufficio federale tedesco per la Sicurezza delle Informazioni), l’innovativa APP di Authada è l'unica tecnologia di proprietà privata autorizzata a leggere istantaneamente i dati memorizzati sulle carte d'identità elettroniche tedesche. Tali carte, già utilizzate da oltre il 90% della popolazione in Germania, arriveranno alla completa copertura nazionale entro la fine del 2020.L'Amministratore Delegato di Tinexta, Pier Andrea Chevallard, commenta: "Questa partnership strategica con Authada ha un eccezionale potenziale di crescita con significativi vantaggi reciproci nel prossimo triennio. Il mercato tedesco è fondamentale per i nostri piani di espansione del business nel Digital Trust. Inoltre, gli asset tecnologici di Authada arricchiranno notevolmente l'offerta di Tinexta e consentiranno l'espansione commerciale in tutta Europa".