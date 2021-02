Tim: utili IV trimestre in forte crescita a oltre 6 miliardi, ricavi in lieve calo a 4,148 miliardi

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2021 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Tim ha concluso il quarto trimestre del 2020 con un utile netto di 6.046 miliardi di euro, rispetto agli 0,1 miliardi di euro del quarto trimestre del 2019. Anche in questo caso, come nel caso degli utili dell'intero esercizio del 2020, i risultati sono cresciuti "anche in considerazione dei benefici ottenuti dal riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi del DL 104/2020 (5,9 miliardi di euro)".Il risultato netto sarebbe stato, escludendo tale effetto, di 1,3 miliardi di euro, 431 milioni superiore al 2019.I ricavi totali del quarto trimestre 2020 sono pari a 4,148 miliardi di euro con una variazione in termini organici rispetto al quarto trimestre 2019 di -90 milioni di euro (-2,1%).