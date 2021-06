Tim tonica in Borsa, mercato guarda anche a indiscrezioni FiberCop

Daniela La Cava 7 giugno 2021 - 14:27

MILANO

Movimenti positivi a Piazza Affari per Telecom Italia che mostra un guadagno di oltre un punto percentuale. Secondo alcune indiscrezioni riportate da "Il Sole 24 Ore", FiberCop starebbe parlando con le utility locali per coinvolgerle come clienti wholesale. "È normale che FiberCop guardi a un mercato il più ampio possibile di fornitori di servizi oltre ai suoi clienti principali Tim e Fastweb", sottolineano gli esperti di Banca Akros che definiscono "neutrale l’impatto, visto che l'opportunità di mercato sembra modesta". Akros conferma la raccomandazione di acquisto (rating buy) sul gruppo guidato da Gubitosi, con target price di 0,63 euro.