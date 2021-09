Tim: stampa cauta sui trend dell'offerta calcio e sulle performance del gruppo (analisti)

Alessandra Caparello 24 settembre 2021 - 10:46

Repubblica riporta alcune indiscrezioni in merito al CdA di ieri di TIM che avrebbe esaminato i preliminari del terzo trimestre del 2021 oltre ad approvare la struttura della proposta per il cloud.L’articolo in particolare segnala alcune difficoltà relative alla campagna sul calcio, che dopo un boom iniziale a luglio (quasi 400K contratti) avrebbe avuto un forte rallentamento (500K clienti a oggi, mentre i clienti TIM Vision complessivi sarebbero 1.5mn). Il target alla fine dei 3 anni sarebbe di 1,5 milioni di clienti calcio. “Attendiamo dati ufficiali, sostiene Equita, ribadendo come a nostro avviso il messaggio più importante sia la capacità del calcio di rilanciare l’acquisizione clienti. L’articolo di Repubblica pone anche dubbi sulla fattibilità della recente guidance (calo msd dell`EBITDA domestico)”. A Piazza Affari il titolo TIM segna al momento +0,59% a 0,36 euro.