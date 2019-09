Tim: sperimentata con successo tecnologia cloud native per accelerare lo sviluppo del 5G

Alessandra Caparello 5 settembre 2019 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Si conclude con successo la sperimentazione da parte di Tim, in collaborazione con Ericsonn, della core network 5G cloud native presso i propri laboratori di Torino. Obiettivo adottare soluzioni per una gestione operativa avanzata della rete e di implementare i principi più innovativi delle architetture software (Service Based Architecture) nell’ambito delle reti mobili di nuova generazione. I test, si legge nella nota, hanno verificato le procedure di controllo e di trasmissione del traffico dati, definite dagli standard internazionali 3GPP, e le soluzioni per la creazione e configurazione automatica delle funzioni di rete, per la riparazione automatica dei guasti e per l’aggiornamento della core network su rete live.“Questo importante risultato si aggiunge agli altri primati raggiunti da TIM e conferma la leadership tecnologica dell’azienda e l’impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza di comunicazione attraverso lo sviluppo della 5G Digital Business Platform in grado di abilitare anche le soluzioni dell’Edge Computing. Questo progetto sottolinea la qualità dell'infrastruttura della rete di TIM, la più avanzata e in grado di valorizzare tutte le potenzialità del 5G” ha commentato Paolo Snidero, Responsabile Technology Architectures & Innovation di TIM.