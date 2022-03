Tim: "sarà conclusa rapidamente" analisi su offerta KKR

Daniela La Cava 3 marzo 2022 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Con la finalizzazione del piano industriale di Tim, gli advisor finanziari e legali del consiglio di amministrazione hanno ricevuto tutti gli elementi rilevanti e necessari per valutare la manifestazione d’interesse indicativa e non vincolante di KKR. Lo si apprende in una nota di Tim nella quale precisando che "questa analisi sarà conclusa rapidamente". Una volta completata, il board si riunirà per valutare le determinazioni di competenza e decidere i passi successivi in merito.