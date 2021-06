Tim sarà ancora title sponsor Serie A fino al 2024, in arrivo prime esperienze 5G per tifosi

Redazione Finanza 7 giugno 2021 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

TIM ha rinnovato fino al 2024 l’accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A, raggiungendo così 25 anni di partnership. Per le prossime tre stagioni TIM sarà Title Sponsor del massimo campionato di calcio, del torneo esport eSerie A TIM oltre alle competizioni Primavera che avranno come Title Sponsor TIMVISION.Inoltre, TIM dal prossimo campionato lavorerà per introdurre e utilizzare soluzioni innovative in 5G "capaci di far vivere al tifoso tutte le emozioni della competizione vista da vicino e in maniera completamente inedita".