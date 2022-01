Tim: rumors su cda straordinario fissato per il 21/01 per nomina nuovo a.d.

Redazione Finanza 11 gennaio 2022 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari gli occhi restano ancora puntati su Tim in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Luigi Gubitosi. Secondo quanto anticipato da Radiocor, sarebbe stato convocato per il prossimo 21 gennaio il cda straordinario della tlc italiana per nominare il nuovo ceo. Sempre secondo i rumors che circolano, in pole position, tra i nomi selezionati, resta l’attuale direttore generale, Pietro Labriola, che è al lavoro sul nuovo business plan. Una prima presentazione informale del piano ai membri del board dovrebbe avvenire settimana prossima, il 18 gennaio.Intanto Piazza Affari il titolo Tim sale dello 0,65% a 0,4524 euro.