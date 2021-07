Tim: ricavi tornano a crescere nel 1° semestre e titolo accelera in Borsa

Alessandra Caparello 28 luglio 2021 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in rialzo a Piazza Affari il titolo Telecom che al momento segna +2% a 0,377 euro. I ricavi del gruppo tornano a crescere nel primo semestre a 7,6 miliardi (+0,5% YoY organico, + 1% nel secondo trimestre).I ricavi della telefonia fissa domestica sono in crescita nel semestre a +1,5% YoY)su base annua e accelera la crescita in Brasile con ricavi a +6,6% YoY nel semestre, +10,5% nel secondo trimestre, mentre l’EBITDA organico è pari a quota 3,2 mld nel semestre (-3,7% YoY).In linea con gli obiettivi del piano “Beyond Connectivity” 2021-2023 le factory di Gruppo (Noovle, Olivetti, Telsy) si trovano su un percorso che le porterà a più che raddoppiare i ricavi da servizi innovativi entro il 2023. Gli accordi con DAZN e con Mediaset Infinity – si legge nella nota - estendono il piano nel segmento Consumer, aggiungendo la Serie A TIM e la Champions League all’offerta TimVision, la piattaforma più ricca di contenuti sul mercato italiano. Infine, in linea con il piano le attività di FiberCop che nel mese di giugno ha raggiunto il record di incremento di copertura mensile FTTH con 310 mila nuove unità immobiliari (nel semestre +15% unità immobiliari FTTH) e portato la banda ultralarga al 93% delle linee fisse.