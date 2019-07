Tim punta sul 5G: partono i servizi per aziende e famiglie

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Tim punta sui servizi 5G. Si parte da Roma, Torino e Napoli dove il gruppo ha già acceso il 5G e reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende, per arrivare entro quest’anno in altre 6 città – Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari - 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps con una copertura complessiva pari a circa il 22% della popolazione. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).