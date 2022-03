Tim: precisazioni su offerta Ardian per acquisto quota indiretta in Inwit

Daniela La Cava 4 marzo 2022 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Tim ha precisato che l’offerta vincolante ricevuta dal consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian, in relazione all’acquisto della partecipazione indiretta in Inwit, ha per oggetto il 41% del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane; il corrispettivo offerto ammonta a circa 1,3 miliardi di euro. Si rammenta che già un veicolo facente capo ad Ardian partecipa al capitale di Daphne 3 con una quota pari al 49%.Come già segnalato, il consiglio di amministrazione di Tim ha valutato positivamente l’offerta, dando mandato all’Amministratore Delegato, Pietro Labriola, di negoziare l’accordo.