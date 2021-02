Tim, piano 'Beyond Connectivity': equity free cash flow a 4 miliardi, riduzione indebitamento a 16,5 miliardi a fine 2021

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2021 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Tim comunica i target finanziari del piano 2021-2023 'Beyond Connectivity' (IFRS 16/After Lease) al netto dell'acquisizione di Oi.Si segnalano in particolare i seguenti target:Equity Free Cash Flow cumulato nell'arco del Piano triennale pari a circa 4 miliardi di euro, al netto di 0,7 miliardi di euro di imposta sostitutiva ex DL 104/2020.Riduzione dell'indebitamento di Gruppo After Lease a circa 16,5 miliardi di euro a fine 2021 e un rapporto tra debito ed EBITDA al 2023 di 2,6 volte.Ricavi di Gruppo Organici da servizi previsti stabili o in leggera crescita (stable to low single-digit growth) nel 2021 e in leggera crescita (low single-digit growth) nel 2022 e 2023.EBITDA After Lease organico di Gruppo previsto stabile o in leggera crescita (stable to low single-digit growth) nel 2021 e in leggera crescita (low to mid single-digit growth) nel 2022-2023.Ricavi da servizi Domestic previsti stabili nel 2021 e stabili o in leggera crescita (stable to low single-digit growth) nel 2022-2023.EBITDA After Lease Organico domestico previsto stabile nel 2021 e in leggera crescita (low single-digit growth) nel 2022-2023.Domestic Capex attesi a circa 2,9 miliardi di euro annui.