Tim: nuovo ribaltone in vista, presidente Conti verso uscita e interim a Gubitosi (La Repubblica)

Daniela La Cava 12 settembre 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Potrebbe profilarsi all'orizzonte un nuovo ribaltone per Telecom Italia? Sono iniziate le convocazioni per un nuovo consiglio amministrazione di Tim ma non è stato ancora definito l'ordine del giorno. Fonti finanziarie riportate da "La Repubblica" in edicola oggi riferiscono che la riunione dovrebbe discutere i temi di governance. In particolare, Fulvio Conti, presidente della società e inviso al socio Vivendi (23,9% del capitale), sarebbe pronto a fare un passo indietro. Al momento manca la scelta di un sostituto, che idealmente dovrebbe essere indicato da Cassa depositi e prestiti (Cdp). Pertanto, in vista delle prossime dimissioni Conti, l’orientamento di massima del consiglio sarebbe affidare ad interim i poteri del presidente in mano all’a.d. Luigi Gubitosi. "Un cambio che potrebbe portare a una nuova riforma della governance dato che tra i tre azionisti principali del gruppo si è riaperto il dialogo", scrive ancora il quotidiano romano.