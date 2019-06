Tim, nodo valutazioni per la rete unica (La Stampa)

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

La questione della rete unica torna in primo piano. Secondo quanto riporta “La Stampa”, il comitato strategico di Tim si è riunito ieri per gettare le basi della riunione del consiglio di amministrazione in calendario il primo agosto, da cui potranno arrivare le prime indicazioni sul dossier più caldo di casa Telecom Italia: la rete unica. Sempre stando a quanto anticipa il quotidiano torinese al vaglio del comitato strategico ci sarebbero in particolare due strade per arrivare all’obiettivo: una fusione di Flash Fiber con Open Fiber, e l’integrazione di Tim con la medesima Open Fiber. “Il vantaggio della prima soluzione è presto detto – spiega “La Stampa” -: il perimetro di Flash Fiber - controllata all’80% da Tim e partecipata al 20% da Fastweb - è ben identificabile”.