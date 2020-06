Tim lancia servizio con Google che cambia il modo di telefonare

Daniela La Cava 15 giugno 2020 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Tim è la prima telco in Europa che permette di effettuare chiamate da mobile con comando vocale dai dispositivi per la smart home di Google verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile con il nuovo servizio “Tim Voce Smart con Google”. Una novità spiega la nota, che si inserisce nel contesto sempre più ampio della partnership già siglata tra Tim e Google. “Tim Voce Smart con Google” rappresenta l’integrazione del servizio voce mobile e della rete fissa con l’intelligenza dei dispositivi Google Nest.Per chiamare una persona sarà sufficiente dire “Ok Google, chiama…” unito al nome del contatto in rubrica o il suo numero di telefono. Per concludere basterà dire “Ok Google, termina chiamata”. Il comando vocale consente anche di chiamare persone o attività commerciali utilizzando la ricerca Google.Con questo servizio "sarà ancora più semplice effettuare chiamate in piena libertà usando solo la voce e gestire in modo immediato la rubrica del proprio smartphone, anche nei casi in cui il cellulare fosse spento, con la batteria scarica, non fosse a portata di mano o dove non ci fosse sufficiente copertura della rete mobile".