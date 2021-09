Tim: intesa con Confcommercio per rafforzare innovazione digitale delle Pmi

Redazione Finanza 27 settembre 2021 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese è oggi un fattore decisivo per mettere a frutto i programmi di crescita digitale del Paese. Con questo obiettivo è stato siglato un innovativo protocollo di intesa da Tim, Confcommercio e EDI - Digital Innovation Hub di Confcommercio, presente sul territorio con una rete di oltre 60 Sportelli per l’innovazione -, che prevede lo sviluppo congiunto di iniziative di formazione per accrescere la digitalizzazione e il livello di competenze digitali del sistema delle imprese in Italia favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Lo si apprende in un comunicato congiunto.