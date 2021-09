Tim: guerra sul calcio, offerta aggressiva e più appetibile di DaZn (analisti)

Alessandra Caparello 3 settembre 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

TIM ieri ha lanciato un’offerta promozionale sul pacchetto calcio, riducendo il prezzo a 19.99/mese per i primi 4 mesi per chi sottoscrive entro il 12 settembre, mentre l’offerta di DaZN al momento è rimasta ferma a 29.99/mese, facendo sì che quella di TIM sia più appetibile e dovrebbe avere la quota preponderante delle nuove sottoscrizioni nel periodo dell’offerta.Secondo Equita Sim, la riapertura per un breve periodo di un’offerta scontata potrebbe essere efficace nel dare una spinta alle sottoscrizioni in questo momento cruciale di ripartenza degli eventi, anche se potrebbe segnalare anche qualche difficoltà nella campagna commerciale a prezzo pieno. Al momento non ci sono indicazioni attendibili sul numero di clienti e, più rilevante per noi, concludono dalla Sim milanese, sulla capacità di TIM di sfruttare l’offerta calcio per acquisire nuovi clienti broadband. A Piazza Affari al momento il titolo Tim segna un calo dello 0,21% a 0,38 euro.