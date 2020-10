Tim: fibra estesa in 2.700 comuni italiani

Redazione Finanza 3 ottobre 2020 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Sono circa 2.700 i comuni italiani che in sette mesi hanno beneficiato degli interventi di copertura ultrabroadband di TIM. A settembre la maggiore tlc italiana ha proseguito i propri programmi di cablaggio con tecnologia FTTC, concentrati soprattutto nelle cosiddette “aree bianche” del Paese, grazie ai quali la rete in fibra ottica è stata estesa ad altri 200 comuni distributi sull’intero territorio nazionale.Risultano ad oggi oltre 4.700 i comuni italiani in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga di TIM a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.TIM continuerà anche nei prossimi mesi ad intensificare i propri programmi di cablaggio portando entro dicembre la fibra al 90% delle famiglie che utilizzano la rete fissa a livello nazionale. I comuni che verranno raggiunti entro l’anno saranno oltre 5.000, molti dei quali nelle “aree bianche” per abilitare alla vita digitale circa il 75% delle famiglie residenti in quelle zone e che utilizzano la rete fissa.