Tim e Vodafone firmano l'accordo sulle torri: nasce la più grande tower company in Italia

Alessandra Caparello 26 luglio 2019 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Tim e Vodafone firmano gli accordi per la condivisione delle infrastrutture passive con Inwit e per la condivisione della componente attiva della rete mobile, dando il via alla più grande tower company in Italia.Si legge nella nota che Vodafone farà confluire la propria infrastruttura passiva di rete in una nuova società che successivamente sarà incorporata in Inwit, finora soggetta a direzione e coordinamento di Tim. Dopo la fusione, Vodafone e Tim non eserciteranno alcuna direzione e coordinamento su Inwit e controlleranno congiuntamente lasocietà. Prima della fusione, Inwit acquisterà una quotadella nuova società in modo che le azioni che Vodafonericeverà con la fusione portino Vodafone e Tim ad avere la stessa partecipazione del 37,5% nel capitale di Inwit e pari diritti di governance. Inwit in sostanza sarà controllata da Time Vodafone congiuntamente mediante la stipula di un patto parasociale. Le parti inoltre, continua la nota, sottoscriveranno un accordo di lock-up triennale delle rispettive partecipazioni e valuteranno una riduzione della loro partecipazione sino al 25% ciascuna. Sia Tim che Inwit a Piazza Affari guadagnano al momento il 4%.