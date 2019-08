Tim e Dazn, trattative in corso. Piano per portare su Timvision tutte partite campionato italiano (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

"Dazn, la piattaforma in streaming del gruppo Perform che, accanto alle discussioni con Sky, in questo periodo a quanto risulta al Sole 24 Ore è in trattativa anche con Telecom per uno sbarco su Timvision". E' quanto riporta il quotidiano di Confindustria, aggiungendo che lo sbarco avverrebbe con una "formula differente rispetto a quella della semplice app ospitata sul Timbox ma pagata a parte come accade, ad esempio, anche per Netflix"."Volendo solo concentrarsi sul 'prodotto pregiato' Serie A - scrive il Sole - (ma in Dazn c'è ovviamente anche altro), l'intesa con Dazn potrebbe favorire il lancio di un'offerta pay complessiva Timvision con all'interno tutte le partite della Serie A, lasciando ai tre operatori (con Sky) l'onere di regolare i reciproci meccanismi di revenue sharing".