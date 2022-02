Tim: disappunto per indiscrezioni stampa, società pronta a fare denuncia a Procura Repubblica e Consob

Redazione Finanza 21 febbraio 2022 - 07:37

"Con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne circa il piano industriale, TIM esprime disappunto e preoccupazione rispetto a tali ricostruzioni che sono da ritenersi infondate e dannose per l'Azienda. La società presenterà denuncia alla Procura della Repubblica e alla Consob per il seguito di competenza". E' quanto si legge nel comunicato stampa diramato dal gruppo nella giornata di ieri.TIM ha precisato nella nota "che il piano è in via di definizione e sarà discusso nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e che i relativi target quantitativi non sono stati oggetto di discussione né tantomeno sono state prese decisioni al riguardo".