Tim: cambi manageriali e leggero ritardo nella firma per Open Fiber (analisti)

Alessandra Caparello 6 luglio 2021 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Tim ha annunciato alcuni cambi manageriali, con il passaggio di Stefano Siragusa a Chief Revenue Officer (da CTO) al posto di Rigoni che esce dal gruppo. Siragusa è un manager molto apprezzato che in TIM si è occupato con successo del rafforzamento della rete e delle operations.Rigoni aveva assunto il ruolo a febbraio 2020 al posto di Lorenzo Forina. La stampa segnala anche il ritardo nel closing dell`operazione OF che comporterà un incremento del prezzo riconosciuto da OF (9% di tasso annuo da 1 luglio). Il sole sottolinea che la firma dell`accordo dovrebbe però essere imminente (entro metà luglio o prima). Dopo la firma, saranno necessari alcuni mesi per arrivare al closing.