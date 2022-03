Tim ancora tonica sul Ftse Mib (+7,6%), si attende cda domenica su offerta Krr

Redazione Finanza 11 marzo 2022 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa di Tim a Piazza Affari, dopo l'intonazione positiva registrata ieri. Il titolo del gruppo tlc guidato da Labriola mostra un rialzo di quasi l'8% a 0,2966 euro, tra i migliori del Ftse Mib, in attesa del consiglio di amministrazione previsto per domenica che si esprimerà sull'offerta di Kkr.Intanto in vista del board tengono banco i rumors. Secondo quanto riportato da "Il Sole 24 Ore", ieri si è tenuto un incontro al Mef per valutare l’opportunità di autorizzare Cdp a firmare una lettera d'intenti con Tim sull’integrazione con Oper Fiber. "La decisione è rilevante in quanto potrebbe influenzare la posizione del cdadi Tim in merito alla decisione su come procedere con la proposta di Kkr", avvertono gli analisti di Equita. Il quotidiano finanziario ribadisce che difficilmente la riunione di domenica potrà chiudere definitivamente a Kkr.