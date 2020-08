Tim ancora regina del Ftse Mib, focus mercato su accelerazione progetto rete unica

Daniela La Cava 5 agosto 2020 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia sovraperforma il Ftse Mib. In una giornata impostata al rialzo, in cui l'indice principale di Piazza Affari sale di quasi l'1%, il titolo della tlc italiana avanza di oltre il 3% in area 0,3834 euro.E questo avviene all'indomani della pubblicazione della semestrale e delle novità sul fronte della rete unica, con la mossa a sorpresa del Governo. Il cda di Tim ha valutato positivamente l’offerta vincolante di Kkr di acquisire una minoranza di FiberCop e ha accolto con molto interesse la proposta del governo di avviare discussioni per la costituzione della rete unica in tempi strettissimi. Una decisione sull'operazione FiberCop verrà riesaminata il 31 agosto, quando verrà presa una decisione definitiva alla luce anche degli aggiornamenti che emergeranno dalle discussioni per la rete unica"Il progetto rete unica ha una brusca accelerazione e finalmente tempi più certi. Ancora non sono note le condizioni e la struttura dell`operazione, ma nelle nostre simulazioni emergeva una possibile creazione di valore tra 9 e 14 centesimi per azione rispetto al nostro target stand-alone se condotta in modo da non appesantire il bilancio di Tim (deconsolidamento almeno temporaneo) e a valutazioni ragionevoli di OpenFiber (circa 5 miliardi stand-alone e 2 miliardi di valore delle sinergie)", commentano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Telecom Italia, con target price di 0,47 euro.