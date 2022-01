Tim anche oggi la peggiore del Ftse Mib, mercato non apprezza prime indicazioni su piano Labriola

Giulio Visigalli 19 gennaio 2022 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Il peggior titolo del Ftse Mib è anche oggi Telecom che per la terza seduta consecutiva si muove fortemente al ribasso e cede al momento oltre il 4% a quota 0,4051 euro.Ieri si è svolta una riunione informale del Cda di Tim, durante la quale il direttore generale, Pietro Labriola, ha illustrato ai consiglieri le linee guida del piano strategico che sarà presentato in via ufficiale nella prossima riunione del 26 gennaio.Se da una parte il piano, secondo indiscrezioni è stato accolto con il favore dei consiglieri, cosi come dalle fonti di stampa, dall’altra parte il mercato non apprezza il titolo che solo nelle ultime tre sedute ha perso il 10%.Venerdì il Cda si riunirà nuovamente per procedere alla nomina del nuovo amministratore delegato, che con tutta probabilità vede la rapida nomina di Labriola.