Tim: accordo con Chili, da ottobre accesso a catalogo

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Time Chili hanno siglato un accordo che consentirà la commercializzazione, anche attraverso il Tim Box, dell’offerta di Chili, la piattaforma digitale che propone, oltre al noleggio e all’acquisto dei film on demand, anche tutto il merchandising legato al mondo dell’intrattenimento. Da ottobre, si legge nella nota, i clienti Tim potranno accedere al catalogo Chili e scegliere tra una vasta gamma di titoli tra i quali film in visione nella prima finestra di distribuzione, a prezzi scontati che potranno essere pagati direttamente in bolletta. L’accordo con Chili va a completare la partnership già avviata tra le due aziende: da giugno infatti Tim ha arricchito il programma fedeltà Tim Party proponendo la “Welcome Gift Card CHILI”, un bonus utilizzabile dai clienti TIM per guardare tra gli oltre 800 titoli i film più amati sulla piattaforma Chili.