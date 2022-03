Tim: Labriola, ripristino dividendo non appena riorganizzazione porterà risultati previsti

Titta Ferraro 3 marzo 2022 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

"Intendiamo ripristinare i dividendi non appena la riorganizzazione avrà portato i risultati previsti". Così Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, nel corso della conference call con gli analisti all'indomani dei conti 2021 e della presentazione del nuovo piano. "Se ritorniamo ad un utile netto positivo potremmo pagare il dividendo", ha specificato il nuovo ceo.TIM ha chiuso il 2021 con una perdita netta di 8,7 mld dovuta a svalutazioni apportate nell'ultimo trimestre dell'anno. La tlc ha deciso l'azzeramento del dividendo sia per le azioni ordinarie che per quelle risparmio.