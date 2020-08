Tim, Gubitosi su rete unica: offerta Kkr migliore delle attese, puntiamo su quota oltre 51%'

Laura Naka Antonelli 5 agosto 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

La decisione presa dal cda di Tim su indicazione del governo italiano per dare vita a un'unica rete infrastrutturale per le tlc "è un'ottima notizia per il Paese". Così l'amministratore delegato di Telecom, Luigi Gubitosi, nel corso di una conference call, con cui ha commentato con gli analisti sui conti del primo semestre.E' "un passo importante per il paese e per tutti gli stakeholders - ha detto Gubitosi - Quanto annunciato a marzo è stato fatto. Abbiamo ricevuto un'offerta vincolante da Kkr anche migliore di quanto ci aspettassimo e questo sarebbe stato un primo passo per la creazione verso un'unica rete. Abbiamo accolto l'idea di velocizzare su questo. Il cda di Tim è pronto e il governo lavorerà in questa direzione. Per il paese è un ottima notizia".A chi durante la conference call ha chiesto se Tim abbia come obiettivo una quota superiore al 51%, Gubitosi ha dato una risposta affermativa:"Sì. Il governo ci ha invitato a discutere e lo ho già reso pubblico. L'obiettivo è creare una rete unica che dia a tutti la garanzia che la rete sarà aperta e tutti gli operatori possono collaborare con noi. Nessun dubbio che la parità di accesso si verificherà. Già creare un'azienda separata è un miglioramento significativo rispetto alla situazione attuale".