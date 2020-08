Tim, Gubitosi su rete unica: 'deal non garantito, deve essere vantaggioso per noi'

Laura Naka Antonelli 5 agosto 2020 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

"Ci farà piacere sedere a questo tavolo. Non possiamo dare garanzia che ci sarà il deal perchè la transazione deve essere soddisfacente e vantaggiosa per noi". Così l'amministratore delegato di Telecom, Luigi Gubitosi, nel corso di una conference call, con cui ha commentato con gli analisti i conti del primo semestre e l'offerta di KKR per una rete unica nazionale."Noi abbiamo un piano che è FiberCop e facciamo in modo che possa essere integrato in una rete unica da adesso al 31 agosto, a condizione che termini e condizioni siano in linea con le nostre. Non parliamo di coinvestimento ma di un'unica azienda", ha detto il ceo di Tim.