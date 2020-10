Tim, Gubitosi: nel 2021 si chiuderà digital divide, grande diffusione cloud e novità Internet of Things

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Nel 2021 Tim "lavorerà sulle banda larga: si chiuderà il digital divide, regione dopo regione nel corso dell'anno si chiuderà e anche le aree bianche saranno interamente collegate". Così il numero uno di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso del suo intervento all'EY Capri Digital Summit.Gubitosi ha continuato, affermando che "accelereremo il 5G", e che "a fine anno Milano sarà coperta al 90%".IL 2021 "sarà l'anno della grande diffusione del cloud e per noi la grande novità sarà il grandissimo sforzo sull'Internet of Things attraverso la Olivetti, che diventerà il marchio con cui rilanciamo quel tipo di tecnologia e soprattutto lavoreremo tanto sul diffondere le competenze digitali a tutti i livelli".Il titolo TIM segna in Borsa un calo del 2% circa, a 0,35 euro.