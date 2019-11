Tim, Gubitosi: 'l'anno prossimo apriremo un ufficio in Silicon Valley'

Laura Naka Antonelli 19 novembre 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

"Tim dev'essere la finestra dell'Italia sul mondo in campo tecnologico grazie alla rete di alleati, partner, fornitori, studiosi, che stiamo organizzando. L'anno prossimo apriremo anche un ufficio in Silicon Valley, nel cuore della innovazione tecnologica mondiale". Così Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore.Riguardo alla possibilità che agli accordi con Google e Vodafone seguano altri, Gubitosi ha così risposto:"La mia filosofia di gestione è aprire il gruppo a partnership, alleanze, collaborazioni. L'obiettivo è ottenere risorse e tecnologie all'avanguardia per soddisfare le necessità di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Tim dev'essere il punto di riferimento dell'innovazione tecnologica del Paese nei prossimi anni".