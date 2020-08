Tim, Gubitosi: 'guidance 2021-2022 invariata, debito continua a ridursi'

Laura Naka Antonelli 5 agosto 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

"Guidance e obiettivi per il 2021 e 2022 restano invariati". Così l'amministratore delegato di Telecom, Luigi Gubitosi, nel corso di una conference call, con cui ha commentato con gli analisti i conti del primo semestre e l'offerta di KKR per una rete unica nazionale.Gubitosi ha affermato che il target rimane un debito che sia "inferiore ai 18 miliardi entro il 2021", facendo notare la traiettoria discendente del debito."Il debito ha continuato a ridursi ed è stato tagliato di 3,8 miliardi in 20 mesi. Il 2021 sarà molto meglio del 2020. La creazione di FiberCop creerà nuove opportunitùà per Tim, per gli azionisti e per il paese".