Tim: Elio Schiavo entra nel gruppo, nominato chief enterprise and innovative solutions officer

Redazione Finanza 5 maggio 2022 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Timha nominato Elio Schiavo nuovo chief enterprise and innovative solutions officer dal prossimo 16 maggio e opererà a diretto riporto dell'amministratore delegato Pietro Labriola. La nuova funzione, che è stata costituita in sintonia con il processo di riorganizzazione avviato in seguito alla presentazione del nuovo piano industriale, ha l’obiettivo di ampliare il modello di offerta per la clientela enterprise, integrando soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate (connettività, Cloud, IoT e digital payments) e valorizzando pienamente l’unicità e le competenze degli asset di gruppo. Lo si apprende in una nota del gruppo italiano di telecomunicazioni.